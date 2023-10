Pronto soccorso, per le emergenze più lievi arriva il ’See and treat’

ARGENTA

Nel pronto soccorso di Argenta parte il "See and treat" per ridurre i tempi di attesa, già sperimentato al "Santissima Annunziata" di Cento, nel Pronto soccorso del Delta e più di recente all’ospedale di Cona. Il "See and Treat" è una dicitura anglosassone per definire un modello organizzativo che in provincia di Ferrara è stato introdotto dalla fine del 2022 partendo dal pronto soccorso di Cento e del Delta e che si pone l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa delle persone che presentano problematiche di salute più lievi. Il percorso è finalizzato dunque a ottimizzare il Servizio dell’emergenza urgenza che può contare anche, in tutto il Ferrarese, dei Cau i centri di assistenza all’urgenza già attivi a Ferrara città, Comacchio e Copparo. "L’ambulatorio See and Treat, gestito dagli infermieri - spiegano la responsabile della Direzione infermieristico-tecnica Marika Colombi e la responsabile assistenziale Terapie intensive e Pronto soccorso di Ausl Ferrara Erika Salvioli - assieme ad altri elementi, vuole dare una risposta tempestiva ed efficace ai pazienti con emergenza bassa. È attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la mattina e da novembre sarà attivo dal lunedì al sabato la mattina, e il lunedì e giovedì anche il pomeriggio.