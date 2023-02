Pronto soccorso ’snello’, bene l’esperienza del See and Treat a Cento

CENTO

Partito qualche settimana fa dal pronto soccorso dell’ospedale di Cento, in via sperimentale insieme al Delta, il sistema operativo ‘See and Treat’ sta dando risultati importanti tanto che potrebbe anche essere sperimentato a Cona. Si tratta di un percorso dedicato ai pazienti, i cui problemi possono essere risolti direttamente all’accoglienza evitando diversi passaggi e procedure, inserito in una più ampia progettualità su base provinciale, finalizzata a ottimizzare il servizio dell’emergenza urgenza. Un ambulatorio gestito dagli infermieri con la finalità di dare una risposta tempestiva ed efficace ai pazienti con emergenze a bassa complessità, e fornire loro un’assistenza personalizzata. E’ stata introdotto il flow manager, infermiere per gestire i flussi e valutare i pazienti in Ps, garantire monitoraggio e presa in carico corretta ed attivato il bed management su base provinciale, fondamentale per gestire il posto letto in base alle esigenze del paziente. Progettualità che ha visto una formazione specifica degli addetti, il potenziamento delle risorse e sperimentazione capofila in regione, dando il via ad altre realtà. Al paziente viene dunque stabilito subito il codice di gravità, se rientrante, preso in carico dall’ambulatorio See and Treat evitando le attese, lunghe per i casi lievi, del PS. E’ attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. "Le casistiche più frequenti che trattiamo – spiega Silvia Gilli, infermiera dell’ambulatorio See and Treat – corrispondono a codici bianchi e verdi, corpi estranei nell’occhio, l’arrossamento dell’occhio, le abrasioni, le piccole ferite che non necessitano di una sutura chirurgica; la rimozione dei punti di sutura, che gli infermieri gestiscono in autonomia". Ad oggi al Ps di Cento sono stati processati 52 casi di See and Treat, al Delta 40, tutti risolti con un tempo non superiore ad un’ora.