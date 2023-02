Ferrara, Pronto soccorso in tilt per nebbia e schianti: più di 300 accessi nel weekend

Pronto soccorso in tilt a Ferrara

Ferrara, 20 febbraio 2023 – Il ’male’ è periodicamente cronico da alcuni anni: cioè i picchi di accesso al pronto soccorso di Cona, il principale punto di riferimento sanitario della provincia. L’ultimo, significativo, è stato registrato tra giovedì sera e sabato, quando gli accessi a Cona sono stati superiori a trecento in 72 ore e di questi in 47 casi si è trattato di codici rossi: pazienti che ovviamente hanno la priorità su tutti gli altri che arrivano in pronto soccorso e ai quali vengono assegnati codici di minore gravità. Contingenza che inevitabilmente ha comportato il formarsi di attese che si sono prolungate in qualche caso per ore (fino a sei per alcuni di coloro che si sono visti assegnare il codice verde) e che hanno causato comprensibili malumori tra chi si è visto costretto ad attendere.

Incremento di accessi che spesso si verifica nei fine settimana. Come è accaduto da giovedì sera a sabato quando, anche a causa della nebbia, sono accaduti numerosi incidenti stradali (l’ultimo poco dopo le 24 di ieri a Ostellato, con una coppia di anziani finiti in ospedale per ferite comunque lievi) che hanno sì fatto lievitare l’accesso di feriti in gravi condizioni, che neccesitivano di ricoveri, ma anche di persone contuse lievemente che hanno deciso di farsi medicare o comunque controllare dai medici del pronto soccorso.

A questo si sarebbe aggiunto il riacutizzarsi dell’influenza in particolar modo negli anziani, così da richiedere anche in questo caso il ricorso alle cure ospedaliere. Insomma, una coincidenza di eventi che ha contribuito a intasare il pronto soccorso. Situazione che i sanitari hanno, comunque, piano piano risolto. Alle 12.30 di ieri, infatti, i pazienti ancora in attesa di essere ricoverati erano rimasti tre, mentre dopo alcune ore, alle 17.30 le persone al pronto soccorso ancora da visistare erano 35 e quelle in trattamento 47, di cui 4 codici rossi. E’ stata comunque la stessa azienda ospedaliero universitaria, ieri, a comunicare con una nota il problema e a scusarsi con quanti hanno dovuto attendere più del dovuto.

«L’azienda ospedaliero universitaria ’Sant’Anna’ di Ferrara informa che nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e in misura minore nella giornata odierna (ieri, ndr ), – si legge in una nota stampa – si sono verificati picchi di accessi al Pronto soccorso di Cona: nelle 72 ore da giovedì a sabato ci sono stati infatti 322 accessi. Di questi, i codici rossi sono stati 47. Tale mole di pazienti, nonostante l’impegno degli operatori in servizio, del dipartimento medico e del coordinamento tra i pronti soccorsi della provincia, che si ringraziano, ha provocato, in alcuni casi non gravi, maggiori attese, per le quali la Direzione si scusa".

Poi una ’fotografia’ della situazione alla tarda mattina di ieri. "Attualmente la situazione è sotto controllo e, alle 12.30 (di ieri, ndr ), le persone in attesa di ricovero sono 3 e si procederà a breve - è stato sottolineato nella nota - Proseguono naturalmente gli sforzi della direzione aziendale per mettere in atto tutte le possibili soluzioni, sia di ordine organizzativo sia per il reperimento di personale, mirate a far fronte alla difficile situazione, che caratterizza in generale i servizi di emergenza-urgenza di tutto il territorio nazionale".