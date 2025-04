ProPal in municipio, il dibattito: "Ho solo applicato il regolamento, da Marchi attacco all’istituzione"

Federico Soffritti, presidente del Consiglio comunale, il documento presentato dalla capogruppo grillina Marzia Marchi sullo scontro in aula tra pro Pal e sindaco, è molto duro. Come risponde?

"Rappresenta un attacco scomposto e molto grave non a me, ma all’istituzione consiliare. Interrompere e irrompere in una assise democratica, come è stato fatto dai contestatori filo-palestinesi, è un torto fatto a tutti i cittadini ferraresi, non a noi singoli consiglieri. Io ho agito di conseguenza".

La pentastellata sostiene che lei abbia agito al di fuori del perimetro stabilito dal regolamento dell’Aula. È così?

"Assolutamente no. Ho agito nel pieno rispetto del buon senso e del regolamento, in quanto lo stesso prevede che la presidenza senta i presidenti di gruppo a norma dell’articolo 71 solo nel caso di ripresa della seduta a porte chiuse, mentre per un usuale riavvio delle attività è appunto nelle esclusive facoltà presidenziali la ripresa della seduta. Ed è quanto meno bizzarro sostenere che ci fossero le condizioni per proseguire la discussione dei documenti dopo quella gazzarra violenta".

Nella mozione la grillina premette che i manifestanti non potevano non sapere che è assolutamente vietato esprimere giudizi (anche con i cartelloni) sui lavori del Consiglio ma d’altra parte eccepisce sulla presenza delle forze di polizia prima che venisse esaurita la discussione. Come risponde?

"Il fatto che non si possa manifestare è chiaro a tutti: l’articolo che lo vieta è stampato vicino alla porta di accesso dell’Aula in modo piuttosto visibile. Sull’intervento della polizia, le frasi del documento sono fuorvianti. Ho allertato personalmente la polizia, così come la polizia locale nei giorni precedenti la discussione dei documenti: ciò che girava sui social e nelle chat dei pro Palestina in quei giorni mi ha messo in allarme. Ho il dovere di tutelare l’aula e il pubblico presente. Rivendico la scelta e, anzi, ne approfitto per ringraziare le forze dell’ordine".

Che fine farà questa mozione?

"Sarà iscritta a ruolo durante il prossimo Consiglio, benché preceduta dalla discussione della mozione presentata dal capogruppo della Lega Guerzoni di solidarietà al sindaco. Se arriveremo alla discussione del documento di Marchi, probabilmente risponderò direttamente dai banchi della maggioranza".

Rivendica di aver sospeso la seduta?

"Ma certo che lo rivendico. Così come rivendico di aver fatto rimuovere, nel 2023, alcuni manifesti filo palestinesi che inneggiavano alla liberazione della Palestina dal fiume al mare. Se questi contestatori pensano di intimidire me e l’istituzione che rappresento, si sbagliano di grosso. L’aula, dopo quel violento scontro verbale che ha coinvolto anche il sindaco, doveva essere liberata. Pensare il contrario, è semplicemente fuori dalla realtà e dal buonsenso".

I documenti che non sono stati discussi verranno ripresentati?

"Sì, verranno iscritti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio previsto lunedì 14".