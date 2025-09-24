ProPal sullo scalone, l’appello: "Stop a violenza e minacce, il prefetto freni queste azioni"

Un appello al prefetto per mettere "un punto fermo a certi atteggiamenti". La richiesta arriva dall’ex assessore Nicola Lodi, ora responsabile dipartimento Sicurezza e immigrazione della Lega Emilia, durante una diretta social nella quale ha parlato delle manifestazioni che si sono svolte lunedì in tutta Italia, esprimendo in primis "solidarietà" alle forze dell’ordine conivolte in scontri e disordini in varie parti d’Italia. "Il diritto a manifestare è sacrosanto e lo Stato garantisce la libertà di manifestazione. Ma quello a cui abbiamo assistito a Ferrara – prosegue Lodi, spostando il focus sui fatti locali – era l’azione di organizzazioni che cercano deliberatamente scontro e violenza. Le frasi pronunciate sono molto gravi, lo dico come cittadino e come rappresentante della sicurezza di un partito. Nei miei anni da assessore con delega alla sicurezza ho partecipato a decine di comitati sicurezza e ordine pubblico, dove si discuteva delle manifestazioni e di come concedere le autorizzazioni, con orari e modalità specifiche. È sempre stato concesso il permesso di organizzare manifestazioni, come è giusto che sia, ma non nelle modalità che abbiamo visto ieri".

E aggiunge. "I video parlano da soli – scandisce –: mostrano con lucidità la violenza e l’aggressione verbale, elementi che esprimono la deliberata ricerca di uno scontro. A questa manifestazione erano presenti tantissimi politici di sinistra: mi chiedo se nelle prossime ore, in un momento di lucidità, queste persone possano prendere posizione e pretendere delle scuse alla città di Ferrara, al sindaco e alla giunta". Poi l’ex assessore parla dei suoi trascorsi di lotta politica: "Nei miei anni di militanza politica ho organizzato tantissime manifestazioni, anche molto dure, ma mai violente. Lo sottolineo perché da anni vengo attaccato per quella famosa frase che dissi (‘vi facciamo un c. così’, ndr) ma era un discorso a livello politico. Non mi sarei mai permesso di fare riferimento a gesti fisici. Nemmeno quando siamo andati a festeggiare sotto la sede del Pd, nemmeno quando ho criticato il prefetto sulla gestione dei migranti, nemmeno durante lo sgombero del campo nomadi, dove la ruspa è intervenuta solo a campo vuoto, sono stato protagonista di gesti violenti e intimidatori nei confronti delle autorità". E puntualizza: "Mai mi sono azzardato a salire sullo scalone del Comune dicendo ‘la prossima volta saremo il doppio e vi verremo a prendere di peso’. Questa è una minaccia gravissima e mi chiedo se quei consiglieri che sono molto rapidi nel denunciare frasi ben più simboliche e politiche, ora si dissocino e siano pronti a denunciare queste persone".

"Ieri, chi era lì per manifestare pacificamente è stato offeso – prosegue Lodi, che si rivolge a chi ha preso parola sullo scalone –. Penso che abbiate rovinato un momento collettivo che poteva svolgersi pacificamente. Come avevo già detto qualche mese fa, state cercando lo scontro e la violenza contro il sindaco, contro la giunta, contro le forze dell’ordine che cercano di proteggere luoghi e persone. Ho informato i vertici della Lega e il sottosegretario, ma il mio appello va al prefetto Massimo Marchesiello, a cui chiedo di porre un punto fermo a questi atteggiamenti. Sono preoccupato anche per il nostro sindaco, a cui esprimo solidarietà perché so cosa significhi subire questo tipo di pressioni. Mi rivolgo al prefetto perché valuti la gravità di questi comportamenti. Al Pd – chiude –, che festeggia con bandiere e barchette, vorrei ricordare che quello di ieri è stato incitamento all’odio e, in quanto tale, mi aspetto una chiara presa di posizione". Lodi torna infine a rivolgersi ai diretti interessati: "Se pensate di venirci a prendere di peso, io vi aspetterò sullo scalone e non ho assolutamente paura, ma sono sicuro che non sarò da solo. Ci saranno il sindaco e i ferraresi. È ora di smettere di strumentalizzare una tragedia per ego politico e per una campagna elettorale senza fine".