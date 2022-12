"Propose l’esperienza cristiana come luogo in cui vivere la modernità"

A un anno dalla scomparsa di monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, prevale nel cuore la gratitudine per aver potuto condividere un tratto della nostra storia di Chiesa con una personalità così ricca di passione all’umano e di profonda intelligenza.

Appassionato alla vita, ha saputo richiamare sempre con forza la nostra città ad una attenzione sincera ai giovani, proponendo loro una comprensione della realtà all’altezza delle loro domande più profonde e più vive. Le sue catechesi in Cattedrale e a San Francesco, ispirate alla lettura di opere letterarie di autori quali Manzoni e Benson, restituiscono alla nostra memoria l’evidenza della necessità per l’uomo di comprendere se stesso per poter vivere in modo adeguato la sfida della modernità. Per renderci consapevoli di quanto questa sfida sia essenziale non ha mai fatto mancare giudizi su fatti e accadimenti della vita della nostra città. Un esempio tra i tanti è il tema della dignità della persona, lanciato a partire dalla circostanza della ‘movida ferrarese’, unitamente al suo richiamo alla vocazione della Chiesa ad essere luogo di una proposta umana vivibile ed incontrabile oggi. Tutta la sua personalità, fervida di pensieri e iniziative, può essere guardata in modo unitario nella prospettiva della sua instancabile passione a proporre a tutti l’esperienza cristiana come luogo adeguato a vivere la modernità.

Carlo Tellarini

Responsabile di Cl Ferrara