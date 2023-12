"Proroga di 60 giorni per esaminare il Pug". La giunta: "C’è tempo fino al 22 gennaio"

Una proroga di 60 giorni del termine di presentazione delle osservazioni al Piano Urbanistico Generale della città. È questa la richiesta che arriva dalla sezione ferrarese di Italia Nostra in ordine alla proposta del Piano a cui la Giunta ha recentemente dato il via libera. A onor del vero, è di pochi giorni fa la notizia che proprio l’amministrazione ha deliberato l’assenso per prorogare di quindici giorni il termine per presentare le osservazioni al documento: ci sarà tempo fino al 22 gennaio. "Il Piano Urbanistico Generale – si legge nella nota di Italia Nostra – è lo strumento che regolerà lo sviluppo e le trasformazioni della città nei prossimi anni. È uno strumento importante e complesso, che deve poter essere accuratamente esaminato dai cittadini e dalle associazioni e organizzazioni che costituiscono il tessuto sociale, civile ed economico della città". Il periodo di 60 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni, comprensivo del periodo di festività natalizie e di fine anno, "risulta assolutamente insufficiente per un’analisi dettagliata degli elaborati e della cartografia del Piano da parte, ad esempio, di associazioni come Italia Nostra che si basano unicamente sul volontariato". "Finalmente i contenuti del Piano sono stati resi noti nel dettaglio – spiegano da Italia Nostra – e le osservazioni costituiscono l’unico strumento per i cittadini per cercare di modificare lo strumento proposto ove ritenuto errato o carente o per proporre integrazioni, nell’ottica della trasparenza e della difesa dell’interesse pubblico e collettivo. È quindi la fase più importante prima del passaggio in Consiglio Comunale, che non può essere compressa da esigenze di approvazione in tempi prestabiliti, dopo i tanti ritardi accumulati in precedenza".