Proroghe per dehor e distese

La giunta comunale ha espresso parere positivo alla proroga fino a fine anno delle agevolazioni relative alle occupazioni temporanee da parte di esercizi commerciali già approvata per il calendario delle iniziative del Settembre Copparese. La richiesta è venuta da Ascom Copparo: l’istanza, accolta favorevolmente, prevede un’estensione delle agevolazioni nei giorni in cui sono previsti eventi dell’amministrazione, in particolare in vista delle iniziative autunnali e del calendario natalizio. In tali occasioni, le attività avranno la possibilità di ampliare le loro distese o occupare nuovo suolo a titolo gratuito. Viene inoltre confermato lo snellimento burocratico per la presentazione delle domande: sarà accoglibile una semplice comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e nel rispetto degli spazi mercatali nei giorni di svolgimento dei mercati. La distesa dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze del locale e potrà essere utilizzata per l’installazione di sedie e tavoli nel caso di pubblici esercizi.