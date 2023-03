Prosegue il cantiere della nuova scuola

Diversi, i lavori al via in questi giorni. Prosegue il completamento della nuova scuola primaria di Renazzo e hanno avuto inizio i lavori di costruzione del parcheggio, che occuperà la parte antistante al nuovo edificio scolastico, come previsto dalla progettazione delle opere di urbanizzazione previste per migliorare l’accesso e la fruizione dello stabile. Inoltre, sono incominciati, nella settimana precedente, anche i lavori di sistemazione delle aree cortilive della nuova scuola primaria. In particolare, verrà fatto il livellamento e la spietratura superficiale delle aree, con la risemina completa delle zone ancora senza erba, e laddove questa non cresce uniformemente. Al via anche l’opera della pista ciclabile sul Ponte Vecchio. L’intervento, ad opera di CMV Servizi, è necessario per favorire il passaggio in sicurezza dei ciclisti. "Un intervento segnalato da tempo, soprattutto da chi percorre questo tratto con una bicicletta. Con questi interventi, renderemo più agevole il passaggio – dice il vicesindaco Salatiello - le betonelle di cui è composta la pavimentazione infatti hanno subito avvallamenti con il passare del tempo, e le radici degli alberi hanno creato una pavimentazione sconnessa, che verrà dunque resa uniforme con la sostituzione delle betonelle.

l.g.