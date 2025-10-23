Prospettive e progetti: "Agribus, stop al caporalato. Un modello da esportare"

Ha le fattezze di un incontro tra generazioni, ma anche di un momento di consapevolezza sul ruolo della previdenza e sulla necessità di avere contratti stabili e garantiti per poter accedere agli ammortizzatori sociali. Per Annalisa D’Angelo, quella di ieri mattina in Sala Estense è stata l’ultima presentazione del Rendiconto sociale 2024 da direttrice provinciale dell’Inps dopo il suo mandato cominciato nel 2020. La sua è una lunga carrellata su tutti i dati contenuti nel rapporto, ma anche l’occasione per lanciare alcuni messaggi in particolare ai tantissimi giovani presenti in platea (alunni di Einaudi, Bachelet e Vergani). "La presentazione del Rendiconto sociale – scandisce la direttrice in apertura – rappresenta un momento, anche di carattere formativo, per i ragazzi. Mi piace pensare a questo appuntamento come un modo per traguardare alcuni importanti obiettivi, tra cui sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della previdenza e sull’imprescindibilità delle tutele legate all’imminente ingresso nel mondo del lavoro". D’altro canto, è un modo per mettere in fila tutte le tante funzioni che Inps svolge al di là dell’aspetto strettamente pensionistico in termini di erogazione dei servizi.

Tra i tanti risultati che D’Angelo rivendica c’è senz’altro quello legato all’erogazione delle pensioni entri quindici giorni dal ‘contatto’ con l’istituto di previdenza e, più in generale, la celerità nell’erogazione dei servizi. Tanto per dare un’idea dell’istituto ferrarese: si tratta di una struttura composta da 106 dipendenti la cui età media, negli anni, è scesa a 53 anni. Nel corso del 2024, la sede di Ferrara ha ricevuto e gestito qualcosa come 22.500 pec. E, con l’istituto, ci sono stati 87mila ‘contatti’ a vario livello. Sarebbe però troppo semplicistico immaginare Inps solamente come un’agenzia che eroga pensioni. D’Angelo sottolinea invece che, negli anni della sua direzione, l’istituto abbia rafforzato il suo legame con il territorio in particolare avviando progetti assieme ad altri attori istituzionali.

Il riferimento è, in particolare, ad Agribus: il pullman immaginato per accompagnare i lavoratori delle campagne ferraresi – per lo più migranti – evitando che potessero cadere nella rete dei caporali. Ebbene, stando a quanto riporta Inps, Agribus ha lavorato per 77 giorni complessivi, fornendo oltre 15mila ‘passaggi’. Un progetto che diventa modello, anche da esportare. Ed è il prefetto Massimo Marchesiello che torna sul punto. "Il progetto Agribus, avviato assieme ad altri attori istituzionali del territorio – scandisce – è un esempio lampante di positiva collaborazione e di come un istituto di previdenza possa giocare un ruolo fondamentale". A proposito di lavoro, è il consigliere di Confindustria-Piccola industria Gian Luigi Zaina che chiude con un’esortazione ai giovani: "Per la manifattura del nostro territorio – dice – voi siete merce preziosa".

f. d. b.