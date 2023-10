Prossimità oncologica. Al via il progetto al San Rocco Il progetto 'On Connect: oncologia territoriale della provincia di Ferrara' è partito il 19 ottobre per gestire i trattamenti oncologici a prossimità dei pazienti. Il progetto è coordinato da Antonio Frassoldati e coinvolge il Dipartimento di cure primarie e gli infermieri di famiglia e di comunità.