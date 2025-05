Prostata e diagnostica, un corso di formazione. Esperti da tutta Italia

Si rinnova l’appuntamento a Ferrara con l’alta formazione in ambito radiologico-oncologico. La Radiologia provinciale dell’Ausl, diretta da Roberto Rizzati (foto), organizza per il quinto anno consecutivo un corso teorico-pratico dedicato alla Risonanza multiparametrica della prostata. L’evento, che si terrà giovedì e venerdì alla sala convegni della Cna (via Caldirolo 84), vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia.

Il corso è il risultato dell’esperienza maturata negli anni dal gruppo radiologico ferrarese nella diagnostica del tumore della prostata mediante risonanza magnetica e biopsia con tecnica fusion, coordinato da Massimo Tilli e da Edoardo Raimondi. L’obiettivo è formare e aggiornare i professionisti sull’utilizzo della risonanza magnetica multiparametrica (mpRM) della prostata, ponendo particolare attenzione alla metodologia d’indagine, all’interpretazione delle immagini e alle recenti novità in termini di applicazione e indicazioni, capitalizzando l’esperienza acquisita dal team ferrarese.

Il programma prevede una parte teorica tenuta da docenti esperti in campo urologico e radiologico provenienti da diversi centri regionali e nazionali, con il contributo attivo dei professionisti ferraresi impegnati nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale uro-oncologico interaziendale. A integrazione della teoria, ogni sessione include esercitazioni pratiche su consolle dedicate per lo studio di casi selezionati di Rm prostata, seguite da discussioni collegiali e confronti multidisciplinari tra docenti e discenti.

La seconda giornata sarà dedicata alle nuove tecniche di biopsia prostatica guidate dal risultato della Rm, con collegamenti in diretta dalla Radiologia dell’ospedale del Delta per assistere a procedure di biopsia prostatica con tecnica fusion.