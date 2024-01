Prostituzione e droga, tutte le accuse a Magnani

Si sono riuniti in un unico procedimento tutti i vari filoni di indagine relativi alla vicenda di Davide Magnani alias ‘Nonno Magno’, il ferrarese di 56 anni finito a processo per un presunto giro di festini hard ’conditi’ dal consumo di cocaina. La vicenda, lo ricordiamo, era emersa a seguito di un servizio della trasmissione televisiva ‘Le Iene’. L’uomo fu arrestato nel marzo del 2021 dai carabinieri con l’accusa di organizzare serate hot, durante le quali faceva prostituire una studentessa. Uno di questi incontri fu però filmato da uno dei partecipanti, che poi – come raccontò lui stesso in un secondo momento – rimasto choccato da quanto avvenuto, decise di inviare il materiale alla trasmissione di Mediaset. In questo modo si accesero i riflettori su quanto era solito accadere in quell’appartamento. Il 56enne era noto in città per essere il responsabile dell’associazione ‘Meravitalia’, che lui stesso aveva creato per sostenere le donne vittime di maltrattamenti. Ma questo, secondo gli inquirenti, era solo uno dei suoi volti. L’altro sarebbe appunto quello ricostruito nel corso delle indagini e del quale ora dovrà rispondere davanti al tribunale.

Il caso è tornato in aula ieri mattina per la riunione di tutti i vari fascicoli nei quali Magnani compare come indagato. Le accuse di cui ora è chiamato a rispondere davanti al collegio giudicante sono atti sessuali con minore di 14 anni (fino al maggio del 2014), atti sessuali con minore tra i 14 e i 16 anni (dal maggio 2014 al maggio 2016), cessione di cocaina (dal 2018 al 2021), sfruttamento della prostituzione (dal 2018 al 2021) e produzione di materiale pedopornografico (in particolare si parla di cinque video della ragazza risalenti al 2013). Il caso è stato aggiornato al 22 maggio per entrare nel vivo del processo.

re. fe.