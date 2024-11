Ferrara, paga per fare sesso, poi chiama il 112

Comacchio (Ferrara), 8 novembre 2024 – Una bizzarra segnalazione da parte di un “cliente insoddisfatto”, ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Comacchio di scoprire una casa di prostituzione a Lido delle Nazioni. E nei guai sono finiti l’uomo e la donna che sono stati trovati all’interno.

La vicenda ha preso il via nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando ha squillato il telefono della centrale operativa dei Carabinieri della città lagunare. A chiamare era un cittadino straniero che intendeva segnalare un singolare “problema” di cui era rimasto vittima: l’uomo ha raccontato di essere stato in una casa di appuntamenti e ha lamentato il fatto di aver ricevuto una prestazione sessuale diversa da quella per cui aveva pagato. E, per questa ragione, pretendeva che gli venissero restituiti i soldi.

A quel punto, l’operatore del “112” si è fatto indicare precisamente l’indirizzo della casa di appuntamenti e, immediatamente, ha inviato sul posto una pattuglia di militari della Stazione di Porto Garibaldi. E non certo per garantire il rimborso al “cliente” rimasto scontento dalla prestazione ricevuta.

La casa a luci rosse, segnalata si trovava in un appartamento a Lido delle Nazioni. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno deciso di entrare nell’abitazione. Varcata la porta, hanno sorpreso due cittadini di origine straniera, un uomo e una donna; e conferma dell’attività che vi veniva svolta è giunta dal ritrovamento di una cospicua quantità di materiale che veniva utilizzato nell’ambito dei rapporti sessuali.

Non solo. Sono stati trovati anche denaro in contanti e due telefoni cellulare che si ritiene venissero utilizzati per mantenere i contatti con la clientela, fissare gli appuntamenti e concordare le prestazioni sessuali. Dagli accertamenti effettuati, la donna (una quarantenne) è risultata essere priva di documenti. A quel punto i militari, oltre a provvedere al sequestro del materiale rinvenuto, hanno portato in caserma sia l’uomo che la donna, allo scopo di sottoporli ad identificazione attraverso foto segnalamento. Per l’uomo è scattata la denuncia per favoreggiamento della prostituzione, inviata all’autorità giudiziaria estense. Ma l’attività dei carabinieri non si fermerà qui. Infatti, le indagini dei militari proseguiranno allo scopo di capire la portata del giro di prostituzione, individuando gli eventuali complici.