Prostituzione nei centri massaggi, trovato l’ultimo uomo. Ora sarà processato

È stato rintracciato anche l’ultimo uomo accusato di essere coinvolto nel presunto giro di sfruttamento della prostituzione in centri massaggi gestiti da cinesi in città. L’imputato, finora irreperibile, è stato di recente ritrovato e la sua posizione, in precedenza stralciata, è stata riunita al processo già pendente. L’uomo si aggiunge quindi alle due donne attualmente imputate, entrambe cinesi di 47 e 44 anni, assistite dagli avvocati Gianni Ricciuti e Guido Guida (vi era poi un quarto soggetto che però ha già patteggiato la pena in fase di udienza preliminare). Il processo a loro carico, giunto ormai in fase dibattimentale, proseguirà dunque il 25 febbraio con l’audizione di alcuni testimoni.

I fatti al centro del procedimento risalgono alla primavera del 2022, quando in quelli che ufficialmente erano centri massaggi fecero irruzione gli uomini della squadra mobile. Al termine degli accertamenti, scattò la chiusura. I sigilli arrivarono al termine di un’intensa attività investigativa da parte della polizia di Stato, iniziata in realtà molto prima del blitz (a gennaio 2021) e che, nel giro di oltre un anno, aveva interessato in tutto sei diversi esercizi. L’ipotesi accusatoria è che dietro ai quei centri massaggi si nascondesse un ampio giro di prostituzione, con tanto di frasi in codice per ‘prenotare’ una prestazione sessuale e sconti per i clienti più assidui.