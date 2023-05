Prostituzione, rinviato a giudizio

Fa un passo avanti la vicenda giudiziaria che vede protagonista Davide Magnani, 55 anni, finito sotto inchiesta a Ferrara per violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e cessione di cocaina nei confronti di una studentessa. Si tratta della stessa vicenda che era finita anche all’attenzione della trasmissione ‘Le Iene’, i cui giornalisti erano stati contatti da uno dei partecipanti alle serate che Magnani è accusato di avere organizzato e nelle quali la giovane studentessa si prostituiva. Di recente, a quanto si apprende, Magnani è stato rinviato a giudizio a Bologna (prima udienza in ottobre) per fattispecie collegate alla vicenda ferrarese, ma accadute in epoca precedente. Nel frattempo, a Ferrara il caso è pendente davanti al gup Danilo Russo. Il caso tornerà in aula l’8 giugno, quando il 55enne dovrà decidere se essere processato in rito ordinario o se optare per l’abbreviato.