Prostituzione, scoperta ’casa’ adibita a incontri

Quattro denunce e sanzioni per oltre 5mila euro. È questo il bilancio dei controlli straordinari svolti in settimana dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, del Nas di Bologna e del Nucleo Forestale di Comacchio. Nell’ambito dell’attività, a Lido delle Nazioni, i militari della Stazione di Porto Garibaldi hanno scoperto un appartamento adibito a casa di incontri, gestito da una cittadina cinese. Insospettiti dal fatto che due donne orientali alla loro vista sono letteralmente scappate, i carabinieri hanno deciso di controllarle e perquisire l’appartamento in cui si erano rifugiate. All’interno hanno trovato e sequestrato contanti per quasi 3mila euro, telefoni cellulari utilizzati per contattare i clienti, farmaci di produzione cinese e tutto l’occorrente per l’esercizio della prostituzione. Dagli accertamenti è inoltre emerso che una delle due donne, una 49enne di origine cinese, aveva reclutato una connazionale poco più che 50enne per prostituirsi, insieme, ma trattenendone parte dei guadagni.

Entrambe le donne sono state denunciate in stato di libertà alla Procura per violazione della normativa sull’immigrazione (poiché prive di permesso di soggiorno) mentre solo la "imprenditrice" per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sempre nell’ambito dei controlli straordinari, è finito nei guai un barista italiano di 56 anni che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dai carabinieri della Stazione di Codigoro, in quanto, lunedì scorso, aveva venduto bevande alcoliche a due dodicenni. La madre di uno dei due minori aveva visto rincasare il figlio con i classici sintomi da abuso di alcolici e si è subito rivolta ai carabinieri che, a seguito delle indagini, hanno accertato che il barista, senza richiedere l’età ai due giovani, aveva venduto loro una bevanda contenente un superalcolico. Un operaio 51enne di origini rumene, a seguito di un controllo dei militari della Stazione di Lido degli Estensi e del Nucleo Forestale di Comacchio, è stato denunciato in stato di libertà in quanto aveva adibito un’area a lui in uso a discarica abusiva, in cui venivano stoccati vari componenti di auto usate, olio esausto e altri rifiuti pericolosi. L’intera area è stata posta sotto sequestro. È stato sanzionato per 4mila euro, invece, il titolare di un night club dei Lidi: a seguito di un controllo dei carabinieri assieme al personale del Nil di Ferrara è stata riscontrata l’assenza nel locale del Documento Valutazione Rischi nonché della tracciabilità delle retribuzioni di alcune dipendenti. Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 25 veicoli, 60 persone e contestate sanzioni per circa 5mila euro.