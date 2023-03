Protesta in corsia "Mancano 150 infermieri Così il ’modello Emilia’ rischia di frantumarsi"

di Federico Di Bisceglie I macro dati sulla mancanza di sanitari hanno una portata vasta, sebbene le criticità si concentrino per lo più all’hub di Cona. Stando alle stime dei sindacati confederali – Cgil, Cisl e Uil – dagli organici degli infermieri (su cala provinciale, tra le due aziende) mancherebbero 150 unità. Ben 180 sarebbero gli operatori socio sanitari di cui le strutture avrebbero necessità "per evitare reparti totalmente privi di queste figure fondamentali" e, da ultimo, ci sarebbe un ammanco di un centinaio di figure nel settore amministrativo. L’allarme lanciato dai rappresentati dei lavoratori è forte e chiaro. Questi saranno i temi al centro dell’incontro tra parti sociali e Regione di mercoledì prossimo, martedì dalle 14 alle 17 ci sarà un presidio a Cona. Nel frattempo, i sindacati hanno fatto sentire la loro voce rinforzando quel "patto di solidarietà con i cittadini", distribuendo volantini davanti alle strutture sanitarie. "La situazione è insostenibile – spiega Natale Vitali, segretario della Fp Cgil – tant’è che questa vertenza, che pure parte immediatamente dopo la fase più acuta della pandemia, è purtroppo sempre attuale". La mancanza di personale, a detta di Cgil, Cisl e Uil si traduce in una "scarsa erogazione del servizio" di...