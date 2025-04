Protesta ’pro Pal’ in Consiglio. Marchi: "Fabbri ha aizzato la protesta. E il presidente doveva far votare"

In occasione dell’ultima seduta del Consiglio, la gazzarra violenta scatenata dal gruppo ’pro Pal’ è stata condannata dalla maggioranza. E in parte dall’opposizione. Ora, arriva il documento della pentastellata Marzia Marchi che, pur criticando l’intervento dei militanti ’pro Pal’, critica "con la stessa fermezza" il comportamento "del presidente del Consiglio per non essersi attenuto a quanto previsto dal Regolamento, come ben definito dagli articoli 71 e 72 e per avere di fatto impedito la votazione delle mozioni". È la seconda richiesta contenuta nel documento della presidente del gruppo consiliare 5 Stelle. Ciò presuppone, secondo Marchi, che ci fossero le condizioni per poter proseguire la discussione e la votazione sulle tre mozioni legate alla questione mediorientale. Dopo l’aspro scontro verbale tra filo-palestinesi e primo cittadino Fabbri. Ed è proprio su quest’ultimo che si concentra una delle richieste contenute nella mozione protocollata ieri. L’intendimento è quello di impegnare l’aula a criticare "con ancora più fermezza l’atteggiamento del sindaco il quale – a seduta definita terminata – aizza la protesta dei palestinesi urlando loro terroristi e mandandoli in mala maniera a casa loro, in quella Palestina dove si muore quotidianamente". Il documento "ribadisce il proprio impegno a garantire un clima di rispetto e civile convivenza all’interno del Consiglio e in tutte le sedi istituzionali". Ma sono le motivazioni con le quali Marchi sostiene la necessità di un suo intervento in questo senso a rendere singolare questo atto che verrà inserito, con ogni probabilità, nell’ordine del giorno della prossima seduta. "Questa mozione – si legge – mira a fornire una risposta ferma e decisa agli episodi di intolleranza da qualunque parte provengano, ma in misura maggiore quando tali atteggiamenti provengano dal massimo rappresentante istituzionale della città, riaffermando i valori fondamentali del rispetto e della democrazia all’interno del Consiglio di Ferrara così come in tutta la città che esso rappresenta". Marchi all’interno del suo documento, ammette che "la protesta ha interrotto lo svolgimento della discussione" assumendo "toni esagerati e inappropriati rispetto all’andamento della discussione che era appena iniziata" e che "i rappresentanti palestinesi non potevano non essere a conoscenza del Regolamento che vieta manifestazioni di pensiero da parte del pubblico".

Federico Di Bisceglie