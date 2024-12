Proteste dei volontari del Centro La Resistenza contro il Comune per l'inagibilità dell'edificio

Delusione e risentimento verso il Comune. Questi i sentimenti dei volontari del Centro di promozione sociale ‘La Resistenza’ che, dopo un lungo diverbio di natura gestionale circa l’utilizzo del centro ricreativo in Via della resistenza 34, si sono visti bloccati e ignorati da parte delle autorità locali.

Per questo motivo, ieri pomeriggio gli iscritti (sostenuti da una nutrita delegazione di politici di opposizione: dai dem Davide Nanni e Anna Chiappini, passando per il pentastellato Paride Guidetti, finendo con Anna Zonari de La Comune) si sono ritrovati davanti allo stabile in questione: per manifestare e alzare la voce.

I presenti hanno sottolineato la volontà di porre fine alla lunga serie di richieste ignorate, e hanno esternato la volontà di trovare una soluzione efficace per tutti. Il problema alla base sarebbe la dichiarazione, a detta del comune, dell’inagibilità dell’edificio, inaccessibile a causa di difetti strutturali e mancanza di documentazioni burocratiche.

Alle richieste di colloquio, a detta dei volontari, il comune non avrebbe dato alcun riscontro. Anche i tecnici sarebbero stati ostacolati da numerosi vincoli di natura burocratica, uno dei tanti: la mancanza delle planimetrie dell’edificio. Sono state proposte tre sedi alternative, ignorate dalla giunta.

L’unica cosa che si poteva fare era pagare di tasca propria gli interventi, per i quali sono stati dati 30 giorni di tempo, e così è stato. Tuttavia ciò non è bastato per evitare la chisura definitiva dell’edificio, nell’agosto 2023.

"È da 38 anni che il centro ha sede qua – spiega Francesco Ganzaroli, presidente de La Resistenza – . Non è possibile che siamo nella stessa situazione da più di un anno e non abbiamo ancora ottenuto nulla". Una situazione che risulta essere infelice e scomoda e il cui risultato lascia l’amaro in bocca: bisogna fermare tutto o pagare l’affitto in un altro edificio.

"Abbiamo mandato decine di pec e circa una ventina di mail al Comune e non ha risposto nemmeno a una di queste". Ganzaroli parla a nome di tutta l’associazione ed esprime la sua frustrazione nel vedere la mancata collaborazione da parte di coloro che dovrebbero sostenere animosamente uno dei tanti progetti per la città. Le 70 iniziative infatti, vissute dai quasi 1100 membri iscritti al Centro, sono una valida occasione di svago e ritrovo per tutti i cittadini di ogni genere e fascia di età.

"La nostra associazione è solo un capro espiatorio - continua Ganzaroli -, è una delle tante piccole realtà di volontariato che vengono inficiate dai numerosi vincoli comunali".

Le iniziative continuano ancora, seppur sparse per la città, e il Centro promozione per la resistenza non ha intenzione di fare alcun passo indietro. "Non chiediamo tanto – conclude il presidente – cerchiamo un dialogo, che finora non c’è stato; desideriamo solo un chiarimento tecnico per capire come muoverci e qualche garanzia in più".