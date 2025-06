Proteste e minacce davanti all’azienda: diciotto denunciati

Lo scorso 29 maggio una ventina di operai edili, che avevano prestato la loro opera per conto di un’impresa subappaltatrice nel cantiere dell’ex scuola elementare di Vigarano Mainarda ove sono tuttora in corso lavori nell’ambito del progetto “Sicuro Verde e Sociale” di Acer, si sono resi protagonisti di una manifestazione di protesta nei confronti della ditta appaltatrice. Secondo i manifestanti quest’ultima non avrebbe corrisposto loro le dovute spettanze a causa di alcune difformità sui lavori.

La manifestazione, che avrebbe dovuto tenersi in maniera pacifica e senza invadere l’area del cantiere e la sede stradale, ha invece da subito preso una piega ben diversa. Infatti i lavoratori, nonostante la presenza dei Carabinieri della locale Stazione e della Polizia Locale, hanno subito preso di mira i colleghi a lavoro della ditta appaltatrice, minacciandoli ed insultandoli per poi passare alle vie di fatto: hanno infatti danneggiato la cartellonistica di cantiere e imbrattamento con vernice spray di colore rosso la cancellata e parte della recinzione. Non contenti, hanno atteso la pausa pranzo ed impedito ai lavoratori di uscire dall’area di cantiere, continuando con insulti e minacce questa volta all’indirizzo del responsabile dei lavori, arrivando al punto di salire addirittura sul cofano della sua autovettura.

I Carabinieri di Vigarano Mainarda, oltre a contenere le intemperanze dei manifestanti e garantire che la situazione non degenerasse ulteriormente, al termine degli accertamenti di rito hanno identificato e denunciato alla Procura i 18 operai presunti responsabili dei reati di violenza privata, imbrattamento e danneggiamento in concorso.