"Proteste in agricoltura. La lezione di Matteotti e il ’prezzo minimo’"

Caro Carlino,

in questi giorni ci è capitato di vedere di persona o in Tv tanti agricoltori alla guida dei loro trattori lungo strade. Perché? Da commercialista di campagna vorrei portare qualche spunto di riflessione. Se si analizzano i ricavi e i costi si nota subito che: 1) i prezzi di vendita delle derrate agricole coltivate rimangono bassi; 2) i costi alla produzione invece aumentano. Da gennaio 2008 a dicembre 2023 l’indice di prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati è aumentato del 32,30%. Se oggi si rivalutasse con gli indici Istat il prezzo del 2008, bisognerebbe pagare un quintale di grano tenero €34,79. L’agricoltore che non ha la possibilità di produrre e vendere direttamente al consumatore le verdure, e che non riesce a trasformare quello che coltiva in prodotti a maggior valore aggiunto, non ricava un profitto soddisfacente che riesca a recuperare l’erosione del potere d’acquisto dovuto all’inflazione. Oggi sembra che la politica si sia dimenticata dei coltivatori diretti e delle piccole aziende agricole che traggono sostentamento dalla terra con un lavoro difficile e poco remunerativo. Il governo ha promesso soldi per investimenti in agricoltura. Non risolvono la situazione gli incentivi per l’acquisto di macchinari tecnologicamente all’avanguardia se poi si vende ciò che si produce facendo utili pari a zero virgola. Noi che ci ispiriamo agli insegnamenti del segretario del Partito Socialista Unitario Matteotti, che più di un secolo fa era vicino a braccianti, mezzadri, affittuari del nostro Polesine, proviamo a dire la nostra. L’Ue ha integrato i redditi degli agricoltori con sussidi che via via negli anni si sono ridotti e che hanno premiato anche le grandi aziende agricole con centinaia di ettari coltivati. Risultato: i piccoli stanno scomparendo. Non si è mai voluto introdurre il concetto di prezzo minimo al di sotto del quale non si possa vendere un quintale di grano tenero di origine geografica certificata in Borgogna, pianura Padana o Bassa Austria perché si è assecondata a tutti i costi una politica di libero acquisto di derrate alimentari sui mercati internazionali da parte degli industriali del settore alimentare. I prezzi sul mercato italiano sono connessi a quelli della borsa merci di Chicago e fluttuano in base a speculazioni finanziarie. Se non si agisce in fretta sparirà presto un intero mondo produttivo. La politica deve comprendere le ragioni di chi protesta e dare subito risposte efficaci in sede europea.

Nicola Beltrami

(Associazione socialista liberale - Circolo Delta del Po)