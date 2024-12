Protezione Civile, il Comune rinnova le convenzioni

L’amministrazione comunale di Copparo rinnova le due convenzioni con l’Associazione Radio Club Copparese Odv con per le attività in materia di Protezione Civile e per la vigilanza in materia di tutela ambientale, viabilità e pubblica assistenza. Entrambe avranno durata triennale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. "I nostri volontari in questi anni non si sono risparmiati: nelle emergenze come nelle diverse circostanze della vita comunitaria sono stati al servizio del nostro territorio e della sicurezza di tutti noi – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni (nella foto) –. Con queste convenzioni proseguiamo in una collaborazione importante e fruttuosa, rafforzando il legame con questa realtà che costituisce una risorsa preziosa".