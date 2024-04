Protezione Civile, nasce un gruppo di volontari

L’idea è partita nei giorni bui dell’alluvione. E’ cresciuta e si è sviluppata leccandosi le ferite. E si è concretizzata in consiglio comunale, che con voto bipartisan l’ha istituito. Parliamo del neonato "Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile". Che, reclutando forze ed energie tra i cittadini, si pone come obiettivo l’aiuto nei casi di emergenze e calamità naturali. Il che significa prodigarsi e dare una mano per la tutela delle persone, la salvaguardia e l’integrità ambientale, dei beni, contro i danni alle cose e alla fauna. Compreso la previsione dei rischi generati da tali eventi di forte impatto per gli insediamenti umani e non solo. Il tutto gratis, eccezion fatta per eventuali rimborsi spese. Possono aderite cittadini europei, ma anche soggetti non comunitari, purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno. Non ultimi i minorenni, se autorizzati dai genitori. Sono previsti corsi di addestramento e formazione. Gli iscritti saranno dotati di assicurazione, divisa ed equipaggiamento (foto d’archivio).

n.m.