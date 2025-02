Protezione Civile, nuovo direttivo dal sindaco

Ieri mattina Alan Fabbri ha ricevuto in Municipio il nuovo direttivo dell’Associazione volontari della Protezione civile (AvpcFe). È stata l’occasione per conoscere i nuovi referenti dell’associazione e per avviare un dialogo costruttivo volto a rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e i volontari impegnati nella tutela e nella sicurezza del territorio. Presente all’incontro, oltre al sindaco, anche il vicesindaco con delega alla Protezione civile Alessandro Balboni, e tutto il direttivo dell’associazione, ovvero il presidente, Stefano Pesci e la vicepresidente Monica Manfredini, il segretario Maurizio Bittau e i consiglieri Daniele Talmelli, Francesco Modena, Manuele Gamberoni e Marcello Zanardi.

"Il ruolo della Protezione civile è fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri, anche delegato nazionale Anci proprio in questo settore – e il Comune di Ferrara intende consolidare il supporto a chi si dedica con passione e impegno alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze. Il nuovo direttivo potrà contare sulla nostra piena disponibilità a collaborare in maniera efficace e coordinata", ha ribadito. "La nostra associazione, che è capofila delle 11 associazioni che costituiscono Terre Estensi presenti sul territorio intercomunale di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, è da sempre in prima linea, principalmente per interventi sul territorio della Provincia", spiega il presidente Stefano Pesci.