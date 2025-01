"Protezione, serve il lavoro di squadra"

Si è tenuto ieri pomeriggio a Roma, nella sede Anci in via dei Prefetti 46, il primo incontro ufficiale del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (foto), in qualità di delegato nazionale alla Protezione Civile. Il primo cittadino ha incontrato Antonio Ragonesi, responsabile dell’Area Sicurezza e Legalità di Anci, e Laura Albani, responsabile del dipartimento Protezione Civile di Anci, per discutere obiettivi e strategie fondamentali per il rafforzamento del sistema di Protezione Civile a livello comunale.

Durante la riunione, sono stati approfonditi temi cruciali come l’istituzione di un fondo nazionale dedicato ai servizi comunali di Protezione Civile e il superamento dei vincoli assunzionali per il personale destinato a questo settore, con la possibilità di introdurre contratti a tempo determinato e qualifiche professionali specifiche. Si è affrontata la necessità di rivedere il sistema di allertamento (It alert), prevedendo una codifica chiara che stabilisca in modo inequivocabile le attività da intraprendere, eliminando ogni forma di discrezionalità.

Fabbri, delegato nazionale Anci alla Protezione Civile, ha dichiarato: "Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e impegno, consapevole dell’importanza del ruolo della Protezione Civile nel garantire supporto e sicurezza ai territori, specialmente in situazioni di emergenza. L’esperienza maturata come amministratore locale mi ha insegnato quanto sia fondamentale il coordinamento tra istituzioni e il lavoro di squadra per affrontare le criticità in modo rapido ed efficace".

Fabbri ha inoltre espresso gratitudine al presidente Gaetano Manfredi, ad Antonio Ragonesi e a Laura Albani, oltre che a tutta la squadra di Anci, per il supporto in questo nuovo percorso.