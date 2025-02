Protocollo anti bullismo: "Ora azioni concrete"

La lotta al bullismo e alla devianza giovanile continua con il rinnovo del protocollo d’intesa interistituzionale, firmato ieri in prefettura. Un incontro che ha visto la partecipazione di istituzioni, enti locali e associazioni, uniti dall’obiettivo comune di prevenire e contrastare fenomeni che minacciano il benessere dei giovani. "Il protocollo ha raggiunto un equilibrio significativo tra le attività dei vari enti e associazioni. Oggi siamo qui per sottoscrivere il rinnovo e dare spazio ai nuovi soggetti che entrano a farne parte" ha dichiarato il prefetto Massimo Marchesiello, ribadendo il ruolo della prefettura come punto di coordinamento.

La rete di collaborazione, già consolidata con le forze dell’ordine, l’Università, l’Ordine degli Avvocati e le aziende sanitarie locali, si è ampliata con l’ingresso del Movimento Non Violento di Ferrara, del Centro Antidiscriminazione Arcigay, della Fondazione Estense/Alleanza Digitale e dell’Associazione Suprusi Stop. Per l’anno scolastico 2024-2025, il gruppo di lavoro ha predisposto una serie di interventi mirati per gli studenti delle scuole della provincia, affrontando temi come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, consumo di sostanze stupefacenti e sicurezza in rete.

Gli incontri vedranno il coinvolgimento della polizia postale per sensibilizzare all’uso consapevole di internet e dei social media, dei carabinieri per trattare l’educazione alla legalità e la sicurezza stradale, della guardia di finanza per affrontare le conseguenze dell’illegalità economica, dell’Università e delle aziende sanitarie per lavorare sulla prevenzione delle dipendenze e della salute, oltre all’Ordine degli Avvocati, che illustrerà le responsabilità civili e penali legate al bullismo.

"Le scuole attendono ogni anno con interesse questa proposta formativa, che si adatta alle necessità concrete degli studenti", ha sottolineato Domenica Ludione, funzionario vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale. A confermare l’importanza della prevenzione è stata anche Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Ausl: "Ci occupiamo di prevenzione e benessere, intervenendo non solo sullo stile di vita sano, ma anche sulla gestione dell’affettività e sessualità".

Il presidente della Fondazione Estense/Alleanza Digitale, Riccardo Maiarelli, ha invece evidenziato la necessità di sensibilizzare i giovani sui rischi della dipendenza digitale: "Sempre più ragazzi si isolano dietro uno schermo. Il nostro progetto punta a riportarli verso attività aggreganti". Sul tema della discriminazione e dell’inclusione è intervenuta Manuela Macario del Centro antidiscriminazione Arcigay: "Il bullismo omotransfobico è ancora molto diffuso. L’educazione al rispetto della diversità è fondamentale".

Il Prefetto ha concluso ribadendo il valore operativo del protocollo: "Non è solo un documento formale, ma uno strumento concreto in grado di rispondere alle esigenze reali del territorio". Un impegno che continua a rafforzare il legame tra istituzioni e scuole, promuovendo la cultura della legalità e della prevenzione tra i giovani.