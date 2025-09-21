Prove antincendio, simulazione al Delta

Si è tenuta ieri mattina, presso l’ospedale del Delta, una simulazione di emergenza incendio per rafforzare sicurezza e prontezza operativa. Una prova che ha visto la messa in atto delle procedure previste dal Piano di Emergenza Interno (Pei) con l’obiettivo della simulazione di emergenza incendio, ricreando uno scenario di fuoco all’interno del sub-compartimento di Day Hospital Oncologico al primo piano della struttura. "La sicurezza è un argomento importantissimo che le aziende sanitarie ferraresi perseguono da sempre – ha sottolineato Nicoletta Natalini, direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi – e dobbiamo proseguire nel fare questo tipo di simulazioni anche nelle altre nostre strutture, perché solo così potremo eventualmente riuscire ad agire in modo efficace per la sicurezza e la salute, non solo dei nostri operatori che lavorano all’interno di esse, ma anche di utenti e visitatori".

L’esercitazione, coordinata in collaborazione dal Servizio Prevenzione e Protezione (Spp) e dalle Direzioni Medica e Assistenziale, ha coinvolto personale interno, addetti antincendio, il servizio tecnico e la ditta Multiservice, con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara. L’obiettivo principale era quello di mettere alla prova, in condizioni controllate, le procedure previste dal Pei, testando l’efficacia delle azioni di evacuazione, la gestione della comunicazione in emergenza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, sono state simulate l’individuazione del principio di incendio, l’attivazione delle chiamate di emergenza, le prime azioni di contenimento e l’evacuazione orizzontale progressiva dei pazienti, dei quali 4 allettati e 2 deambulanti, verso aree sicure del reparto.

"Attraverso queste simulazioni testiamo sul campo le procedure di emergenza – ha precisato Concetta Mazza, direttrice Servizio Prevenzione e Protezione Provinciale Aziende Sanitarie Ferraresi –, miglioriamo il coordinamento tra i diversi attori coinvolti e rafforziamo la cultura della prevenzione e della protezione a beneficio di tutta la comunità. La simulazione di oggi è il risultato della formazione svolta dai nostri operatori, applicata ad un possibile evento avverso che potrebbe in realtà verificarsi all’interno di una delle nostre strutture aziendali". La simulazione si è conclusa con la riunione di debriefing, durante la quale sono stati raccolti i riscontri del personale e degli osservatori, utili per valutare eventuali miglioramenti all’attuazione del Pei e rafforzare ulteriormente l’organizzazione della sicurezza negli ospedali della provincia di Ferrara.

cla. casta.