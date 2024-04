Prove di vita indipendente, il successo di Casa Bottazzi

BONDENO

"Vita indipendente" è un progetto che si fa realtà. Ilaria, Maruska, Luca e Simone, sono quattro ragazzi, con ‘diverse abilità’ e fragili, che da qualche settimana hanno iniziato, nella Casa Bottazzi del centro storico dove sono conclusi i lavori di ristrutturazione, brevi percorsi di vita autonoma. E’ un appartamento completamente arredato che i trova all’interno della struttura che accoglie il Centro diurno "Airone" e il Cso "Cerevisia". Sono gestiti dalla Cooperativa Serena. Il sindaco, Simone Saletti, e il vicesindaco, Francesca Piacentini, assieme alla direttrice di Coop Serena Beatrice Cavalieri, alla responsabile del Centro Airone Angela Dianati e alla dirigente comunale del settore Sociale Paola Mazza, li hanno incontrati. "E’ stato piacevole essere accolti dal profumo di una squisita torta di mele preparata dagli utenti poco prima del nostro arrivo – racconta il sindaco Simone Saletti –. Nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato affinché Casa Bottazzi tornasse ad ospitare Airone e Cerevisia, ma non ci siamo limitati alla riqualificazione dell’immobile, bensì abbiamo voluto e progettato anche questa espansione dei servizi, in particolare attraverso il lodevole progetto della sperimentazione della vita autonoma". Un progetto che ha utilizzato le risorse dal Pnrr e dal fondo per il "Dopo di noi" e che adesso si è concretizzato attraverso attività per gli utenti a tuttotondo, dentro e fuori l’appartamento. "Le persone all’interno dello ’Spazio vita indipendente’ realizzano infatti attività quotidiane come possono essere la preparazione dei pasti o le pulizie dell’appartamento – spiega il vicesindaco con delega ai Servizi sociali Francesca Piacentini –, ma svolgono anche attività esterne collegate all’organizzazione del tempo libero, come ad esempio un’uscita per andare al cinema. Al momento gli utenti sono quattro, ma ben presto la vita autonoma troverà un arricchimento dei partecipanti, grazie agli ampi spazi dedicati agli appartamenti realizzati all’interno di Casa Bottazzi, peraltro privi di barriere architettoniche e quindi perfettamente accessibili per i disabili in cui prenderà vita un ulteriore progetto di vita autonoma". Attualmente, l’attività si sviluppa nelle ore diurne, con gli utenti che tornano alle proprie case la sera".