Prove tecniche di alluvione per i volontari

La protezione civile continua a testarsi e nel week end a Comacchio vi è stato il Progetto Stream, l’esercitazione costiera di protezione civile sul rischio alluvionale dopo una settimana di formazione, simulazioni alla scuola Remo Brindisi con gli studenti e altre attività di gestione dell’emergenza. Si tratta dell’esercitazione costiera di protezione civile che ha avuto in programma attività di simulazione presso la scuola e attività di gestione dell’emergenza in punti critici del territorio esposti al rischio alluvionale. Fondamentale il contributo del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di Ferrara che ha allestito la cucina da campo fuori dalla scuola, preparando i pasti insieme ai ragazzi e occupandosi del posizionamento dei sacchi di sabbia per contenere l’eventuale inondazione sul Porto Canale.

Con questa iniziativa si conclude la settimana di formazione per contribuire alla sensibilizzazione delle comunità locali, parte del Progetto Stream - Sviluppo di strategie per la gestione delle inondazioni, organizzata da Arpae nel ferrarese e nell’area pilota di Comacchio, insieme all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l’Area geologia sismica e dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi, sempre a Comacchio si è svolta nello stesso istituto scolastico la formazione per gli studenti di terza, quarta e quinta basata sui giochi di ruolo, e a Ferrara il workshop sull’allertamento costiero, indirizzato ai tecnici e agli operatori di protezione civile, per migliorare la conoscenza degli strumenti di previsione, monitoraggio e valutazione degli impatti delle mareggiate con una sessione di role playing pomeridiana.

Il progetto Stream, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, ha tra gli obiettivi principali quello di aumentare la conoscenza sul rischio alluvionale e costiero con iniziative di formazione rivolta a cittadini, stakeholder, studenti, volontari di protezione civile, amministrazioni locali e operatori del sistema di allertamento per essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza e ad attuare comportamenti corretti. A questa esercitazione hanno dunque preso parte molti degli enti coinvolti nel mondo dell’emergenza con la novità dell’inserimento anche della scuola. A partecipare, dunque, i vari gruppi di protezione civile da tutta la provincia, i funzionari dell’Agenzia regionale, 2 classi dell’istituto alberghiero Remo Brindisi, i volontari del Coordinamento provinciale di protezione civile.

Laura Guerra