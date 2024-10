Provincia, ecco le deleghe. Guaraldi vicepresidente,. Tosi al turismo e Pnrr

Il presidente della Provincia, Daniele Garuti, ha comunicato al Consiglio provinciale il conferimento delle deleghe. Alessandro Guaraldi è il nuovo vicepresidente con competenze sulla viabilità, ponti e verde, tutela dell’ambiente, rifiuti, e transizione ecologica. Simone Saletti seguirà la Provincia intesa come ‘Casa dei Comuni’, ossia i servizi territoriali in favore delle amministrazioni comunali, specie più piccole, in tema di sismica, appalti, centrale unica di committenza e concorsi, oltre ai settori digitalizzazione e innovazione tecnologica, Affari generali, comunicazione e Polizia provinciale. Fabio Tosi si occuperà di Fondi strutturali e Pnrr, Turismo e marketing territoriale e rapporti con il mondo agricolo. A Cristian Bertarelli vanno le deleghe Rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali. Il settore scuole ed edilizia scolastica sarà seguito da Rita Canella, mentre Diletta D’Andrea seguirà l’ambito della programmazione territoriale, urbanistica, sviluppo economico, rapporti con il mondo imprenditoriale, oltre alle Pari opportunità. Infine, a Valentina Ionita è stata affidata la delega delle Politiche giovanili.