Provincia, fondi Pnrr per le scuole Aggiudicati appalti per 12,8 milioni

Fondi Pnrr per 12,8 milioni di euro saranno spesi dalla Provincia per cinque sedi di scuole superiori. Con cinque determine firmate dall’ingegnere capo dell’amministrazione, Luca Capozzi, sono stati infatti aggiudicati in via definitiva i lavori di miglioramento o adeguamento sismico e di efficientamento energetico alle varie ditte che sono risultate vincitrici delle rispettive gare d’appalto.

All’istituto tecnico Copernico-Carpeggiani saranno investiti 2,6 milioni. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Camar, società cooperativa con sede a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Un milione e 600mila euro sono destinati all’istituto tecnico Rita Levi Montalcini, sede di Portomaggiore, e la ditta vincitrice dell’appalto è la Medil di Bologna. Ammonta invece a 3,7 milioni l’investimento che interesserà l’istituto Guido Monaco di Pomposa, il cui cantiere è andato all’impresa Isam con sede a Roma. Infine, alla Delta Impianti di Marano di Napoli, sono stati aggiudicati lavori rispettivamente per 2,7 milioni per il liceo Roiti di Ferrara e per 2,2 milioni per la sede di via Pacinotti dell’Itis Copernico-Carpeggiani. I quasi 13 milioni di lavori di messa in sicurezza freschi di aggiudicazione per gli edifici scolastici fanno parte dell’investimento complessivo di 26 milioni di fondi Pnrr che impegnerà la Provincia fino al 2025.

"Tutti i cantieri che saranno avviati tra maggio e giugno sono concordati con le dirigenze scolastiche dei rispettivi istituti" hanno spiegato il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani e il consigliere provinciale con delega alla Scuola Andrea Baldini nel corso della presentazione del programma complessivo dei lavori.