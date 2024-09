Provincia, Garuti nuovo presidente . Il centrodestra conquista il Castello

È la cronaca di una svolta annunciata. Ma pur sempre una svolta. Daniele Garuti è il nuovo inquilino del Castello. Il presidente della Provincia, che succede al socialista Gianni Michele Padovani, ha incassato 175 voti validi equivalenti a 52.592 voti ponderali (ogni voto valido va moltiplicato per l’indice assegnato a ciascun Comune, secondo il rispettivo peso demografico). Sono state 18 le schede bianche e tre quelle nulle. Sui 329 aventi diritto si sono recati alle urne in 289 (pari all’87,8%), di cui in 196 hanno votato per la carica di presidente, mentre in 83 non hanno ritirato la scheda.

Classe 1962, sindaco di Poggio Renatico confermato alle recenti amministrative del 9 e 10 giugno scorsi, Garuti è stato presentato dalla lista Terre Estensi (centrodestra) per le elezioni provinciali incassando da subito un largo consenso. Due, in questo senso, i fattori determinanti. Il primo è senz’altro il profilo civico e, parallelamente, la sua lunga esperienza di amministratore. Sindaco di lungo corso si è subito presentato al cospetto del monumento e dell’ente che da domani (oggi, ndr) presiederà con il pragmatismo dei politici di lungo corso (leggete l’intervista qui accanto per averne la conferma). Il centrosinistra ha fatto harakiri preventivo. Per la verità, visti gli esiti elettorali delle ultime amministrative – che hanno spostato il baricentro del territorio verso destra – sarebbe stata comunque una sconfitta. Qui, addirittura, si è scelto di non giocare la partita.

Diamo uno sguardo agli eletti.Il rapporto è sette a cinque. Partiamo col segnalare ciò che è accaduto in minoranza. A dispetto delle indicazioni giunte dalla segreteria provinciale, Edoardo Accorsi è il più votato a sinistra: probabilmente gli amministratori riconoscono in lui un elemento di rilancio e prospettiva futura. A seguire, in minoranza, Anna Chiappini con 11 preferenze (6.368), Matteo Proto con 7 voti (6.025), Andrea Baldini con 21 voti (5.736) e Lara Fabbri con 20 preferenze. I sette della maggioranza sono: Alessandro Guaraldi con 21 preferenze tradotte in 8.058 voti ponderali, Fabio Tosi con 26 preferenze (6.677 voti ponderati), Rita Canella con 38 voti (6.316), Simone Saletti con 18 voti (5.892), Diletta D’Andrea (4.981), Cristian Bertarelli con 20 preferenze (4.730) e Loredana Ionita Valentina con 5 voti che si traducono in 4.529 voti ponderali.

f. d. b.