‘Provinciale’, giovani per una città futura

Oggi alle 18, nella sede del cinema Santo Spirito (via della Resistenza 7) è in programma un appuntamento del progetto dedicato ai giovani ‘Provinciale’. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto partecipato GiovainFe – sostenuto dal Comune – che nasce nel 2022 con l’intento di rendere Ferrara a misura di giovane. Il progetto mira a coinvolgere i giovani tra i 18 e i 30 anni, raccogliere la loro ‘voce’ e maturare idee e proposte per costruire la città futura in cui vivere.