Psichiatria, la Fials "Poco personale, è la ‘Cenerentola’ della nostra sanità"

Le cliniche psichiatriche sono "le Cenerentole della sanità ferrarese". È questa la denuncia che arriva dalla Fials che porta all’attenzione il caso della residenza ‘Basaglia’ di Portomaggiore. "Anche nella residenza Basaglia – si legge nella nota – i professionisti in trincea protestano per il frequente ricorso alla riduzione delle presenze dei professionisti nel turno del mattino e pomeriggio, da tre a due operatori, a cui segue la rimodulazione o soppressione delle attività previste". Il quadro delineato dal sindacato, nella lettera inviata anche alla direzione sanitaria dell’azienda Usl, è in effetti critico. "A tutt’oggi – spiega – gli operatori assenti dal servizio sono tre, uno Trp, che si è licenziato a dicembre 2022, un’ infermiera trasferitia ad altro servizio, un’infermiera in gravidanza assente da sette mesi, a cui si aggiungono due operatori che fruiscono dei permessi leggi 104-92. Situazione ulteriormente aggravata dallo smaltimento delle ferie estive". Non si tratta, stigmatizza Fials, "di un caso isolato, ma di un modus operandi". Per superare queste difficoltà, scandiscono nella nota i rappresentanti dei lavoratori, "bisogna assumere, integrare gli organici, sostituire le assenze". Insomma è tempo di uscire da "questa frustrante situazione subita sia dai professionisti che dai pazienti che non consente, a organico ridotto, di garantire una tempestiva e adeguata assistenza nonché l’incolumità degli ospiti". Non sono accettabili, secondo Fials, "l’adattamento o la soprressione di attività, prevalentemente quella riabilitativa e socializzante a discapito della parte più fragile del sistema". Delle 2.973 ‘risorse umane’ presenti nel 2022 in Ausl, dichiarate dalla direzione generale, si chiedono provocatoriamente da Fials, "quante ne sono rimaste all’attivo ad agosto 2023 e dove sono alloccate, visto le croniche criticità del settore psichiatrico?".