Psycho Muse sul palco della Rocca: "Un successo"

Proseguono le iniziative dell’Associazione Valentina di Cento, che ha portato sul palco della Rocca gli Psycho Muse Tribute Band. "Affiancato alle nostre iniziative benefiche abbiamo voluto regalare un momento di divertimento ai cittadini, chiamando una band molto vicina alla nostra associazione e del territorio – dice la presidente Jessica Frabetti – sono così riusciti a trasportare in un altro mondo, emozionandoci più volte e lasciandoci a bocca aperta per la loro bravura. Sono veramente tanto emozionata nel raccontare quanto affetto e vicinanza abbiamo ricevuto da tutti i membri della band, che ringrazio". Serata che ha permesso di conoscere un’altra realtà locale, in un binomio di successo. "Abbiamo organizzato e finanziato la serata – prosegue – ed è stato emozionante per noi tornare sul palco della Rocca dopo l’esperienza dell’anno scorso: tengo tantissimo alla mia città e farlo con i volontari dell’associazione è stato davvero tanto importante". Associazione che come mission ha l’aiuto agli ospedali per i pazienti pediatrici oncologici, che ha dunque fatto conoscere a tutti la Psycho Muse Tribute Band nata nel 2019 e formata da Leonardo Donini (chitarra), Dorotea Caprì (tastiere) Davide Balbo (canto) Marco Cernera (basso), Riccardo Simonetti (batteria), i ballerini Valerio Malaguti e Sara Querzè, e i fondatori del Fan Club Giulia Calzolari e Davide Feroli.