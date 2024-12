Pubblicato il bando per le associazioni: "Oltre cento eventi, vita per il paese"

E’ stato pubblicato il verbale che riguarda il bando per le associazioni culturali per l’anno 2024. Il Comune ha riconosciuto il valore dell’associazionismo presente sul territorio, riconoscendo un contributo di 4.388mila euro alle associazioni che hanno presentato i progetti di quest’anno. Sono state in finanziate le attività delle associazioni Pro Loco, Centro promozione sociale ‘Il Noce’, Associazione Ricreativa Culturale Mikael, Ass. Ragazzi in Movimento e Comitato Carnevale. "Il contributo – spiega il vice sindaco Andrea Bergami (foto) – consiste in un’ultima liquidazione di somme a sostegno delle nostre attività e rientrano nella dotazione complessiva di 77mila euro, che sono stati distribuiti nel corso del 2024 per sostenere attività quali eventi culturali, la riapertura del Castello, la pubblicazione dei Quaderni Poggesi, spettacoli, il Carnevale, la Convenzione per Pro Loco per la promozione del territorio, la Fiera di Merci e Bestiame, le iniziative nella frazione di Coronella, le attività per i più giovani dell’associazione Ragazzi in Movimento e per i meno giovani curate dal Centro di promozione sociale Il Noce, e la collaborazione per la realizzazione del festival con artisti di livello internazionale ’Poggio Arena Live’. Un totale di quasi 100 eventi per il 2024, che hanno tenuto vivo il paese".