Pubblici esercizi sotto la lente. Metà dei dipendenti in nero. Ristorante chiuso e maxi sanzione

Quattro dipendenti su dieci in nero. Tradotto, quasi la metà del personale che lavorava tra tavoli e cucina era irregolare. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro durante un servizio di controllo sui ristoranti della città. Per il titolare dell’esercizio sono stati guai: chiusura dell’attività, denuncia e maxi sanzione. Un prezzo decisamente salato per non avere regolarizzato una buona fetta dei propri lavoratori.

Il tutto è accaduto lo scorso fine settimana, nell’ambito dei controlli del Nil finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e del lavoro sommerso, dell’occupazione irregolare dei lavoratori e delle inosservanze della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro. I militari hanno svolto ispezioni tra negozi, ristoranti e pubblici esercizi della città.

Entrando nello specifico, gli uomini del Nil hanno ispezionato un ristorante rilevandovi la presenza di quattro lavoratori (su un totale di dieci) per i quali mancava totalmente un regolare contratto di lavoro. I quattro dipendenti in nero sono quindi stati immediatamente allontanati dal locale, mentre per il titolare dell’azienda sono scattate la sospensione dell’attività imprenditoriale fino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori, la denuncia per le conseguenti violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sanzioni pecuniarie (amministrative e penali) per circa diciottomila euro. I controlli dei militari del Nil continueranno anche nei prossimi giorni, al fine di vigilare sulla correttezza dei contratti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

re. fe.