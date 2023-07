Pubblicità irregolare, il censimento

Nel perseguire le politiche tese al recupero dell’elusione - evasione dei tributi, nel caso specifico impostacanone comunale sulla pubblicità, l’amministrazione comunale di Comacchio comunica che nei prossimi giorni verrà avviata un’attività straordinaria di censimento dei mezzi pubblicitari presenti sul territorio. "Questa attività – spiegano dall’amministrazione stessa – sarà tesa alla ricerca della pubblicità abusiva sul territorio comunale e rafforzerà le attività di ricerca dell’elusioneevasione del canone, per assicurare una maggiore equità fiscale tra i soggetti tenuti al pagamento. La società CE.S.FI.L. Centro Servizi Finanza Locale S.r.l. è il soggetto incaricato dal Comune che provvederà, con proprio personale, a rilevare, misurare e raccogliere la documentazione fotografica necessaria per il successivo aggiornamento e bonifica della banca dati. I dati raccolti saranno trattati solo per le finalità indicate e nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dati personali". L’Amministrazione ricorda, inoltre, che tali operazioni "sono di interesse per l’intera collettività, si invitano gli interessati alla massima collaborazione al fine di facilitare le operazioni di rilevamento".