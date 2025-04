Pubblico impiego, la Cgil: "Siamo il primo sindacato nelle elezioni delle Rsu"

La Cgil nel pubblico è primo sindacato con una crescita di consenso. E’ emerso dalle votazioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del pubblico impiego (sanità, enti locali, funzioni centrali) e della scuola, università e ricerca. "Alle elezioni – commenta Marco Blanzieri, segretario generale Funzione Pubblica – hanno partecipato dieci mila persone a Ferrara. Si tratta di una dimostrazione democratica importante, si è superato il 70% dei votanti. Tutto è andato bene, sono state circa mille le persone del comitato elettorale. Il risultato finale ci vede come primo sindacato, con percentuali in crescita rispetto alle elezioni 2022. Una grande soddisfazione ma allo stesso tempo una maggiore responsabilità verso i lavoratori". I dati vedono FP Cgil con un risultato complessivo di voti pari a 54,59% (+6,19% rispetto al 2022). Nel dettaglio nel comparto funzioni centrali FP Cgil 36,87% (+9,19%), nello specifico FP Cgil è maggioranza assoluta in INPS e Tribunale, mentre all’Agenzia delle entrate è primo sindacato. Nel comparto funzioni locali Fp Cgil 65,04% (9,88%), mentre nella sanità pubblica 50,95% (+4,16%). A seguire gli interventi dei dirigenti della FP Cgil. Irene Fantini segretaria organizzativa: "Eletti venti delegati di cui 8 donne e il resto uomini, grande successo". Marco Righi coordinatore funzioni locali: "Abbiamo superato i precedenti risultati". Soddisfazione anche nelle parole di Francesca Chierici segretaria sanità pubblica. I dati per la FLC (Federazione Lavoratori della Coscienza) Cgil li vede come primo sindacato con 1769 voti assoluti pari ad un 39,87%. Sul voto nelle scuole pubbliche così commenta il segretario generale FLC Mauro Santi: "Possiamo registrare con soddisfazione la buona presenza di persone andate a votare, oltre che i risultati ottenuti dal nostro sindacato che si conferma primo nel settore del mondo della scuola pubblica. Molte le cose da fare come ridiscutere il nuovo contratto collettivo. Preoccupazione per il taglio del personale scolastico. Una grande responsabilità che ci spinge a lavorare a difesa dei diritti dei lavoratori della scuola pubblica". Sulla stessa linea anche il segretario organizzativo della FLC Cgil Michele Felletti. In conclusione, la segretaria generale Cgil Ferrara, Veronica Tagliati ha aggiunto: "Un risultato straordinario quello che è emerso dalle elezioni RSU della FP e FLC. Ci permette di essere presenti in tutti i luoghi di lavoro, con le nostre delegate e delegati per supportare le nostre battaglie sindacali. Un dato eccezionale che ora ci auguriamo possa ripetersi anche per le elezioni dei referendum".