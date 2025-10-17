Pug al giro di boa. Confronto pubblico, il passaggio si è chiuso

Si avvicina un passaggio importante per il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) del Comune di Ferrara. Si è conclusa la prima fase dell’iter di approvazione, quella che ha visto al lavoro il Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav), formato da Regione, Provincia e Comune. Il loro parere, previsto per legge, è vincolante su alcuni aspetti fondamentali, come il rispetto dei limiti di consumo di suolo e le regole per le nuove urbanizzazioni.

In questi mesi il Cuav ha messo a punto una versione aggiornata del perimetro del territorio urbanizzato, cioè la linea che separa le aree già edificate da quelle ancora agricole o naturali. Rispetto alla precedente versione approvata dal consiglio comunale lo scorso dicembre, il perimetro presenta alcune modifiche, destinate ad avere effetti anche sul piano giuridico e patrimoniale dei soggetti coinvolti. Per garantire la massima trasparenza, il Comune ha convocato la Consulta del Territorio e dell’Edilizia lo scorso 2 ottobre e ha pubblicato tutti i materiali aggiornati sia sul sito della Provincia di Ferrara sia sul portale cartografico del Comune, dove sarà possibile visualizzare l’adeguamento della perimetrazione riferita al primo gennaio 2018. Con la votazione del primo ottobre, i lavori del Cuav sulla parte di territorio urbanizzato possono considerarsi conclusi. La nuova versione del perimetro è quindi "definitiva" dal punto di vista tecnico, ma acquisterà pieno valore giuridico solo con la delibera di approvazione finale del Pug da parte del Consiglio comunale. In questa fase, quindi, non cambia nulla per i cittadini sul piano delle regole edilizie, che restano quelle fissate dal piano adottato lo scorso anno. La legge non prevede ulteriori momenti di confronto pubblico in questa fase dell’iter.

La nuova perimetrazione non potrà quindi essere oggetto di osservazioni o richieste di modifica, né da parte dei privati né da parte della stessa amministrazione. "Durante questi mesi di revisione – spiega l’assessore all’Urbanistica Stefano Vita Finzi – abbiamo mantenuto un approccio pragmatico, per evitare rallentamenti e dare risposte puntuali ai diversi dubbi interpretativi. È importante sottolineare che la proposta di perimetrazione rimane quella frutto del percorso di condivisione e concertazione portato avanti negli ultimi anni, e già approvata dal Consiglio comunale lo scorso dicembre". Tutti i verbali e i documenti che hanno accompagnato il lavoro del Cuav sono disponibili sul sito della Provincia di Ferrara, ente responsabile del procedimento. Si tratta di un passaggio tecnico ma cruciale nel percorso verso l’approvazione definitiva del nuovo Pug, lo strumento che nei prossimi anni guiderà lo sviluppo urbano e territoriale della città.