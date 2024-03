Pug, dal centro storico al Po. Cinque direttrici di crescita: "Si apre la fase di confronto"

Ferrara città resiliente, policentrica, attrattiva e competitiva. E ancora città rigenerata, accogliente, accessibile e interconnessa. Sono questi gli aggettivi che definiscono la Ferrara dei prossimi anni, disegnata dal Piano urbanistico generale, con delibera approvata dalla giunta, dopo un lavoro di studio e di ascolto del territorio e delle sue esigenze.

"Quella che abbiamo disegnato con il nuovo Piano urbanistico generale – dice il sindaco Alan Fabbri – è una città che guarda al futuro con maggiore fiducia, che valorizza le proprie risorse, che dà spazio ai progetti nel pieno rispetto dell’ambiente e che pensa a garantire e migliorare la qualità della vita dei ferraresi. Nel costruire il piano abbiamo lavorato giorno per giorno in forte sinergia con tutti i protagonisti della vita economica, sociale e culturale della città e abbiamo costruito un documento che risponde alla nostra visione di città, ampio e capace di sostenere le importanti sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del documento, i tecnici comunali, i cittadini che hanno partecipato con le loro osservazioni, il vicesindaco e assessore all’urbanistica Nicola Lodi. Ora – prosegue – si apre una fase particolarmente importante per la città, una fase di informazione e di confronto con i cittadini e le realtà che attraverso le 282 osservazioni presentate hanno voluto partecipare attivamente alla costruzione della Ferrara dei prossimi anni. Con loro, attraverso momenti dedicati, andremo ad approfondire il contenuto delle osservazioni sulle quali gli organi tecnici hanno dato pareri di non accoglimento, anche parziale. E’ un passaggio importante per mantenere fede ad uno dei principi fondamentali della nostra amministrazione: costruire le cose insieme a chi ogni giorno le deve vivere. La parola passa, inoltre, alle forze politiche che dovranno, da protagoniste ed in rappresentanza dei cittadini, partecipare all’adozione del Piano attraverso il voto in consiglio comunale". Il piano segue tre principi: la rigenerazione della città con l’individuazione di 80 aree dismesse da riprogettare, la riduzione del consumo di suolo eliminando le previsioni di espansione descritte nella strumentazione urbanistica vigente portando il limite a 150 ettari utilizzabili per nuovi insediamenti fino al 2050 e il miglioramento della qualità urbana ed ecologico di città e frazioni. Cinque le direttrici: l’innovazione produttiva lungo il Canale Boicelli per lo sviluppo delle aree del Polo Chimico, la Zona Logistica Semplificata, il polo di produzione energetica di Casaglia e altri insediamenti produttivi (semi)dismessi, lungo la fascia Nord-Sud tra il Canale Boicelli, la statale 16/via Padova e la ferrovia. La direttrice della rigenerazione urbana lungo il Canale Po di Volano; del Parco nord della multifunzionalità agraria, dello sport e del tempo libero. Per la definizione di un parco ibrido che metta in relazione il Parco del vallo delle Mura e gli spazi aperti già attrezzati, per la continuità del paesaggio dal margine sud del centro storico al Po. La direttrice della cintura verde del Parco delle Mura. E, infine, la ricucitura dei margini urbani per un nuovo Parco Sud.