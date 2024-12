Pug, disco verde in aula: "Supporto alle imprese"

É stato adottato ieri, in consiglio comunale, il Piano urbanistico generale di Ferrara. I consiglieri hanno votato la proposta e relative controdeduzioni alle osservazioni del Pug (19 favorevoli, 12 contrari).

"Il voto ci porta a una nuova fase, decisiva, del percorso verso l’approvazione finale del Pug. Una approvazione essenziale: il Piano rappresenta uno strumento fortemente legato alle specificità del nostro territorio, che intende valorizzare il patrimonio di Ferrara e dare un supporto concreto alle imprese che qui possono e vogliono investire. Questa votazione consolida anche altri obiettivi, come la riduzione del consumo di suolo, l’attenzione alla sicurezza, la riqualificazione delle aree già urbanizzate, il miglioramento delle condizioni ambientali ed edilizie, senza tralasciare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici e ai nuovi bisogni energetici", così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

"Dopo due anni di lavoro incessante, finalmente siamo arrivati all’adozione in Consiglio Comunale, una tappa importantissima per l’approvazione finale del piano urbanistico. Questa giornata è storica per Ferrara, perché da qui in avanti si scriverà il futuro urbanistico della nostra città. Ringrazio tutti gli ordini professionali, le imprese, le aziende, i cittadini, le associazioni e gli enti che in questi mesi hanno collaborato con noi. Al centro del Pug tantissimi temi, ma forse il più importante è quello legato al minor impatto ambientale, alla tutela del verde e alla mobilità sostenibile. Ora la palla passerà al Cuav, ma siamo fiduciosi sull’esito e sulle tempistiche", ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Nicola Lodi. Dopo l’adozione da parte del consiglio, il Pug dovrà essere sottoposto alle valutazioni e ottenere il parere positivo del Comitato Urbanistico di Area Vasta in Regione (entro 120 giorni, salvo sospensioni), e successivamente sarà approvato definitivamente dal consiglio comunale. L’obiettivo dei tecnici e dell’Amministrazione è quello di arrivare all’approvazione definitiva entro la primavera del 2025. Tra i macro temi di maggior rilievo ci sono la sicurezza, l’attenzione al verde e alla riqualificazione urbana. Durante il periodo di deposito del Pug, erano pervenute 292 osservazioni, molte delle quali contenevano due o più quesiti, per un totale di 382 osservazioni complessive.