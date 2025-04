Pug, le cartine diventano digitali: "Portale utile per i professionisti, così agevoliamo il loro lavoro"

Il Comune di Ferrara dota la struttura di una cartografia interattiva del Pug adottato dal consiglio comunale, disponibile online per tutti, in particolar modo funzionale per gli ordini professionali, professionisti e aziende che operano nel settore dell’urbanistica.

In questi mesi, l’Ufficio di piano e il sistema informativo territoriale del Comune hanno provveduto alla digitalizzazione di tutti i contenuti cartografici del Pug e alla costruzione di un portale che permetta agli utenti di navigare in modo rapido e intuitivo tra le previsioni del nuovo strumento. Il progetto è volto ad agevolare cittadini e professionisti nella lettura del nuovo Piano urbanistico generale, il cui iter di approvazione sta nel frattempo proseguendo. La cartografia interattiva è stata presentata in anteprima, durante l’incontro della consulta per l’edilizia e il territorio, dall’assessore all’Urbanistica Stefano Vita Finzi Zalman e dai tecnici del Settore del Governo del territorio. Presenti all’incontro sono stati i rappresentanti del Collegio Geometri di Ferrara, dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri di Ferrara e dell’Ordine dei Periti di Bologna e Ferrara.

"In attesa che l’iter per l’adozione del Pug faccia il suo corso, abbiamo voluto portare avanti il progetto di digitalizzazione dei contenuti cartografici, con la costruzione di un portale utile e funzionale per tutti i cittadini, in particolar modo per i professionisti del settore, con l’obiettivo di agevolare il loro lavoro quotidiano", ha sottolineato l’assessore Vita Finzi. La consultazione digitale, già molto utilizzata per il Piano vigente, consente di effettuare ricerche sul territorio, localizzando le aree o gli edifici d’interesse, più velocemente e con maggior precisione rispetto alla consultazione delle tavole originali, necessariamente numerose e coi limiti di visualizzazione degli ordinari file scaricabili dal sito.