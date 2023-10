Puglisi, Sommer e i ragazzi del conservatorio: serata a tutto jazz

Serata di jazz questa sera al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore). Alle 21.30 c’è ‘Fresh & Bold’, in collaborazione con il conservatorio Frescobaldi. L’orchestra creativa degli studenti del conservatorio, diretta dallo stimato docente del dipartimento jazz Fabrizio Puglisi, presenterà un repertorio elaborato nella masterclass tenuta da Gunter ‘Baby’ Sommer nei giorni precedenti al concerto. Gunter ‘Baby’ Sommer, percussionista e pioniere del jazz di ricerca europeo sin dai primi anni settanta nella ex Repubblica Democratica Tedesca ha collaborato ed inciso con tantissimi artisti tra i quali Peter Brötzmann, Fred Van Hove, Wadada Leo Smith, Alexander von Schlippen- Bach, Ernst-Ludwig Petrowsky, Gianluigi Trovesi, Barry Guy, Ulrich Gumpert e Irene Schweitzer.

Il cd ‘Riobec’ inciso in duo con Cecil Taylor per la Fmp rappresenta uno dei risultati migliori della storica residenza di Taylor a Berlino nel 1986. Ha collaborato per anni con lo scrittore premio Nobel Günter Grass in spettacoli teatrali la cui musica è documentata dal cd ‘Da sagte der Butt’ del 1993. Insegna alla Dresden Hochschule für Musik. L’Orchestra creativa degli studenti del conservatorio esiste da circa due anni e ha elaborato varie strategie per l’improvvisazione collettiva e la composizione istantanea attraverso la pratica di materiali musicali molto diversi tra loro, dal jazz all’improvvisazione radicale, dalla conduction alle partiture grafiche, dall’approfondimento di alcune musiche tradizionali africane nei loro elementi ritmici, modali e timbrici fino alla loro trasposizione in chiave contemporanea ed urbana.