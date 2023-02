Pugno di ferro contro lo spaccio Pusher rischia il cartellino rosso

Oltre cento grammi di hashish, marijuana, cocaina ed eroina. La droga è stata trovata nelle mura di via Baluardi e viale Belvedere, nel sottomura di via Mura di Porta Po e in piazzale Giordano Bruno. L’operazione è stata messa a segno dalla Polizia Locale Terre Estensi, gli agenti si sono mossi con il nucleo cinofilo. E i cani hanno dimostrato ancora di avere... naso. I controlli arrivano a poche ore dalla denuncia dei residenti di quel reticolo di vie che comprende Baluardi, Delle Chiodare, San Romano, Pescherie Vecchie, della Ghiara. Forte l’esasperazione dei cittadini, che denunciano con forza lo spaccio e chiedono di non essere dimenticati. Alcuni di loro hanno denunciato a più ripreso cosa succede, alcuni di loro hanno subito minacce, le auto rigate. Raccontano che lo scambio delle dosi avviene ogni sera, che nascondono la droga sotto le pietre della strada. Hanno paura. La Polizia Locale Terre Estensi oltre ad aver scoperto grazie ai cani la droga, ha anche individuato uno spacciatore, un volto ormai ben noto alle forze dell’ordine che ora rischia di ricevere il ’divieto d’accesso’ nella zona, atto di competenza del questore. Il cittadino nigeriano, 30 anni, è stato ’pizzicato’ nel piazzale Giordano Bruno. Ha un ricco curriculum costellato di reati legati allo spaccio (consumo di droga e ubriachezza). E’ stato fermato dagli agenti della polizia municipale mentre litigava con un connazionale. Sulle spalle un ordine di allontanamento dall’area per 48 ore, atto che preannuncia adesso il cosiddetto daspo urbano. Il giovane è stato individuato nei pressi delle panchine di Giordano Bruno anche il giorno dopo. Una chiara inottemperanza al provvedimento che era stato emesso nei suoi confronti. Ora gli agenti della Polizia Locale provvederanno ad inoltrare la segnalazione alla questura proprio per arrivare al ’divieto di accesso’. "Siamo e saremo fermissimi – dichiara il vicesindaco delegato alla sicurezza Nicola Lodi – nell’utilizzare ogni mezzo per contrastare i reati legati allo spaccio, e per colpire duramente chi crea scompiglio in determinate zone della città. Non allenteremo la repressione e ringrazio la Polizia Locale che sta interpretando con enorme impegno, e a 360 gradi in città e nelle periferie, la sfida dell’Amministrazione di battere assiduamente il territorio per riportare sicurezza ai ferraresi". Il lavoro del nucleo antidegrado della Polizia Locale la scorsa settimana ha affiancato il personale Tper sugli autobus. Gli agenti in borghese hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano, J. A., 23 anni, che ha fornito false generalità all’operatore Tper. Era senza biglietto, dovrà rispondere del reato di false generalità.