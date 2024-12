"Pugno di ferro per chi corre"

Mario Barberio sulle disposizioni del nuovo codice della strada non ha dubbi: "Sono pienamente d’accordo, credo sia corretto inasprire certe violazioni. Soprattutto si dovrebbe avere una maggiore attenzione al codice della strada. Spesso vediamo automobilisti che sono incuranti delle regole. Bene quindi che siano state previste alcune sanzioni per specifici casi". Altro tema le nuove norme per i monopattini: "Su questo dico che era ora, è giusto che anche questi mezzi siano regolamentati maggiormente a partire dalle targhe, assicurazioni e caschi. Poi è giusto che non vadano fuori dai centri urbani,

visto anche il loro utilizzo che se ne fa".