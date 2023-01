Dà un pugno all’insegnante per aver ripreso l’allieva: patrigno denunciato

Un pugno, foto generica

Ferrara, 16 gennaio 2023 – Poco prima delle vacanze di Natale, il docente aveva ripreso la giovane allieva e all’uscita della scuola non si sarebbe immaginato un’aggressione per questo. È successo in un istituto superiore di Copparo, in provincia di Ferrara, dove il patrigno dell’allieva ha dato un pugno all’insegnante 40enne, reo di aver rimproverato la figliastra.

Secondo quanto ricostruito, nel corso delle lezioni il docente aveva avuto una discussione con la giovane studentessa, dopo averla ripresa. La minorenne avrebbe così riferito quanto accaduto al patrigno, un uomo sulla quarantina del Ferrarese. Dopo aver ascoltato la figliastra, il patrigno si è presentato all’ingresso della scuola sferrando un pugno al professore, che è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cona.

L’insegnante si è poi rivolto ai carabinieri, che hanno identificato il presunto responsabile e successivamente denunciato per reato di lesioni personali.