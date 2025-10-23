’Puliamo il mondo’ con gli alunni. Iniziativa alla scuola Manzoni

Martedì si è svolta l’attività di Puliamo il Mondo 2025 a Mesola. Hanno partecipato tutti gli alunni della scuola Primaria “A. Manzoni” (la 1^, 2^, 3^, 3b, 4^, 5^) accompagnati dalle rispettive insegnanti. La giornata uggiosa ha consigliato di riunirsi nel salone scolastico e utilizzare i rifiuti che erano stati raccolti alcuni giorni prima. L’incontro è iniziato con l’accoglienza da parte della dirigente scolastica Antonietta Allegretta e dai saluti dell’amministrazione comunale di Mesola, portati dall’assessore all’istruzione pubblica Gessica Massarenti. Il grande tema che è stato trattato è stato la necessità di annullare i rifiuti abbandonati per evitare ulteriori inquinamenti e quello di conferire correttamente i rifiuti gestiti in casa ed in aula. Gestire correttamente porta a differenziare e potere dare una seconda vita a questi contenitori di cibo e di merce varia.

Per caratterizzare in forma speciale i messaggi che noi tutti stavano esprimendo, Legambiente ha invitato tutti gli alunni a comporre un’opera d’arte con tutti i rifiuti che erano stati raccolti. Gli alunni hanno appeso i vari rifiuti legandoli all’installazione formando segni con le bottiglie di plastica, legando fili elettrici, legando giornali, scatole, lattine e le tante forme di contenitori che noi avremmo conferito correttamente.

Gli alunni di Prima hanno completato “l’opera” legando stracci attorno la parte alta dell’installazione. L’installazione sarà mostrata in pubblico nell’entrata del plesso scolastico.