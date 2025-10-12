’Puliamo il Mondo’ con le scuole

Nei giorni scorsi si è svolta l’attività dedicata a ’Puliamo il Mondo 2025’, hanno partecipato 25 alunni della 5° della scuola primaria di Ostellato, accompagnati dalle insegnanti Luciana Balbo e da Francesca Pozzati.

Gli alunni hanno fatto visita all’Isola Ecologica di Ostellato portando con sé diverse tipologie di rifiuti per conferirli correttamente. Ad attenderli due operatori di Clara Spa, che hanno illustrato il funzionamento e l’importanza dell’isola ecologica, che è aperta a tutti i cittadini, operatori del territorio di Ostellato per conferire i rifiuti in forma corretta.

E’ un sistema e un servizio per consentire un successivo recupero delle materie prime e in seguito dare una seconda, terza vita risparmiando ed evitando inquinamento con gli abbandoni di rifiuti urbani e industriali.

Il responsabile di Legambiente Norberto Bellotti ha accompagnato gli alunni ringraziandoli della loro sensibilità e volontà di essere alunni responsabili a scuola e proseguire il giusto conferimento anche a casa.

Si ringrazia il Comune di Ostellato e la società Clara Spa della costante partecipazione a queste attività di sensibilizzazione che ’Puliamo il Mondo’ propone continuamente.

re. fe.